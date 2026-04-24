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La Ruée minière au XXIe siècle

Célia Izoard

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Comment les ravages écologiques s'accélèrent au nom de l'objectif "zéro carbone" . Une nouvelle ruée minière d'une ampleur inédite a commencé. Extraction de cobalt au Maroc, guerre des ressources en Ukraine, etc. , cette enquête sur des sites miniers du monde entier révèle l'hypocrisie d'une géopolitique minière menée au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, alors qu'elle vise tout autant à répondre aux besoins de l'aérospatiale ou de l'intelligence artificielle. Dans un monde où les industries occidentales rivalisent avec les superpuissances des ressources que sont devenues la Chine et la Russie, Celia Izoard montre pourquoi l'engrenage de la surconsommation de métaux nous conduit tout droit à la guerre. Comment dépasser ce régime minier auquel les élites ont suspendu notre destin ? Celia Izoard Journaliste et philosophe, elle est l'autrice de Merci de changer de métier. Lettre aux humains qui robotisent le monde (Editions de la Dernière Lettre, 2020) et co-autrice de La machine est ton seigneur et ton maître (Agone, 2015). Elle a retraduit et postfacé 1984 de George Orwell (Agone, 2021).

Par Célia Izoard
Chez Points

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Auteur

Célia Izoard

Editeur

Points

Genre

Pollution

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La Ruée minière au XXIe siècle

Célia Izoard

Paru le 24/04/2026

288 pages

Points

10,80 €

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