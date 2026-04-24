Pour une naissance sans violence

Le livre fondateur de l'approche moderne de l'accouchement en France. Si accoucher concerne la mère, naître concerne l'enfant . Dans cet ouvrage, le nouveau-né venant au monde est mis au centre des réflexions et des points de vue. Ce petit être criant, hurlant de tout son corps est considéré comme la "bonne" manière de naître. Les parents et les médecins se réjouissent de ce cri perçu comme le signe de vie. Pourtant, selon Frédérick Leboyer, c'est une arrivée au monde remplie de souffrance, qui est évitable. Repensant chaque étape de l'accouchement, il nous apprend qu'une multitude de choses se jouent lors de ces premiers instants et préconise notamment le peau à peau. Son livre fondateur pour des générations de sage-femmes a révolutionné la façon dont sont organisés les accouchements en France. Finalement, il nous montre qu'une autre voie est possible : donner la vie en choisissant le sourire plutôt que le cri. "Ce gynécologue obstétricien a laissé une empreinte considérable sur la médecine néonatale, révolutionnant les pratiques des salles de naissance". La Croix "Frédérick Leboyer est le porte-parole des nouveaux nés" Le Monde Ancien interne des Hôpitaux de Paris et chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, Frédérick Leboyer (1918-2017) décide d'abandonner l'exercice de la médecine pour se consacrer à l'écriture comme à la photographie, et à la réalisation de film. Il est l'auteur au Seuil de Shantala. Un art traditionnel, le massage des enfants (1976, rééd. 2006), et de Célébrer la naissance (2007).