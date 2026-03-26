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Watch Me Tome 1

Tahereh Mafi

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Cela fait dix ans que le Rétablissement est tombé. Dix ans que le célèbre couple Juliette Ferrars et Aaron Warner Anderson a mené une rébellion mondiale et établi une nouvelle République de l'Ouest. Pourtant, après une décennie de calme, le Rétablissement s'apprête à prendre sa revanche. Caché dans son dernier refuge, l'île d'Ark Island, l'ennemi est prêt et Rosabelle Wolff, assassine sans coeur, est leur meilleure arme... Mais James Anderson a un plan. Le petit frère du célèbre Aaron compte bien réussir ce que son frère aîné n'a jamais fait : infiltrer Ark Island et anéantir une fois pour toutes le Rétablissement ! Arrivera-t-il à le vaincre tout en luttant contre ses sentiments naissants pour l'envoûtante Rosabelle Wolff ?

Par Tahereh Mafi
Chez Michel Lafon

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Auteur

Tahereh Mafi

Editeur

Michel Lafon

Genre

Paranormal glam

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Watch Me Tome 1

Tahereh Mafi trad. Manon Malais

Paru le 26/03/2026

368 pages

Michel Lafon

19,95 €

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