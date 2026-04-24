Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Nini Cordy 1949

Christophe Alvès, Bernard Swysen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bruxelles, fin des années 1940. Au cabaret "? Le Boeuf sur le Toit ? " , Nini Cordy fait déjà briller sa fantaisie et son sens du spectacle unique. Mais une nuit, un trompettiste russe de l'orchestre est assassiné, après avoir dissimulé une partition au coeur d'une statue. En découvrant le feuillet - sur lequel figure son prénom - Nini plonge malgré elle dans une affaire d'espionnage international : une cantate interdite de Dmitri Chostakovitch, convoitée par des agents soviétiques, menace de disparaître à jamais. La jeune chanteuse improvise, enquête, chante, esquive... et finit par sauver bien plus qu'une simple partition : un symbole de liberté. Cette comédie policière à l'énergie communicative retrace les débuts d'Annie Cordy à Bruxelles, sa famille haute en couleur, ses premiers pas sur scène et la voie qui la mènera bientôt à Paris.

Par Christophe Alvès, Bernard Swysen
Chez Anspach Editions

|

Auteur

Christophe Alvès, Bernard Swysen

Editeur

Anspach Editions

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nini Cordy 1949 par Christophe Alvès, Bernard Swysen

Commenter ce livre

 

Nini Cordy 1949

Christophe Alvès, Bernard Swysen

Paru le 24/04/2026

56 pages

Anspach Editions

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931105559
9782931105559
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.