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Marla

Giovanni Di Gregorio, Calderón Lorena

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Marla est une jeune fille pétillante et pleine d'imagination, toujours la tête dans ses rêves et romans de chasse au trésor ! Mais voici qu'une palpitante quête va s'offrir à elle dans la vraie vie... Car alors qu'elle est en vacances, Marla découvre une vieille bouteille lancée à la mer. A l'intérieur, une véritable perle, mais aussi les instructions pour trouver un trésor ! La grand-mère de Marla lui propose aussitôt de l'accompagner dans cette aventure qui leur fera parcourir le pays... et leur permettra peut-être d'enfin se découvrir vraiment, elles qui partagent tant de points communs malgré leur différence de générations... Vous aviez soif d'aventures, de mystère et d'émotion ? Plongez dans Marla, avec cette rafraîchissante héroïne imaginée par Giovanni Di Gregorio qui, après Les soeurs Grémillet, signe une nouvelle pépite illustrée par la formidable Lorena Calderón !

Par Giovanni Di Gregorio, Calderón Lorena
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Giovanni Di Gregorio, Calderón Lorena

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Marla

Giovanni Di Gregorio, Calderón Lorena

Paru le 24/04/2026

80 pages

Editions Dupuis

14,50 €

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Scannez le code barre 9782808508643
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