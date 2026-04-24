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Phares en tempêtes

Jean-Christophe Fichou, Jean Guichard

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- Un beau livre de photos par un reporterspécialiste des phares : Jean Guichard (sa photo du gardien du phare de la Jument dans la tempête de 1989 a été reproduite à plus d'un million d'exemplaires). - Des reportages réalisés dans des conditions parfois périlleuses (en hélicoptère dans la tempête). - Un texte historique et descriptif pour chaque phare, écrit par un autre spécialiste incontournable : Jean-Christophe Fichou. Les phares au sommaire : LA JUMENT / NIVIDIC / Le CREAC'H / KEREON / Le FOUR D'ARGENTON / SAINT-MATHIEU / Les PIERRES-NOIRES / LA VIEILLE / AR MEN / L'ILE DE SEIN / TEVENNEC / L'ILE VIERGE / TRIAGOZ / Les HEAUX-DE-BREHAT / Les ROCHES-DOUVRES / Le GRAND-LEJON / Le GRAND-JARDIN / LA HAGUE ou de GOURY / ECKMÜHL / PEN-MEN / Les POULAINS / Les GRANDS CARDINAUX

Par Jean-Christophe Fichou, Jean Guichard
Chez Ouest-France

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Auteur

Jean-Christophe Fichou, Jean Guichard

Editeur

Ouest-France

Genre

Thèmes photo

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Phares en tempêtes

Jean-Christophe Fichou, Jean Guichard

Paru le 07/05/2026

128 pages

Ouest-France

30,00 €

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