Phares en tempêtes

- Un beau livre de photos par un reporterspécialiste des phares : Jean Guichard (sa photo du gardien du phare de la Jument dans la tempête de 1989 a été reproduite à plus d'un million d'exemplaires). - Des reportages réalisés dans des conditions parfois périlleuses (en hélicoptère dans la tempête). - Un texte historique et descriptif pour chaque phare, écrit par un autre spécialiste incontournable : Jean-Christophe Fichou. Les phares au sommaire : LA JUMENT / NIVIDIC / Le CREAC'H / KEREON / Le FOUR D'ARGENTON / SAINT-MATHIEU / Les PIERRES-NOIRES / LA VIEILLE / AR MEN / L'ILE DE SEIN / TEVENNEC / L'ILE VIERGE / TRIAGOZ / Les HEAUX-DE-BREHAT / Les ROCHES-DOUVRES / Le GRAND-LEJON / Le GRAND-JARDIN / LA HAGUE ou de GOURY / ECKMÜHL / PEN-MEN / Les POULAINS / Les GRANDS CARDINAUX