L'enfant en moi Tome 10

Sachi, en 2e année de lycée, sort avec Takara, un ami d'enfance du même âge qu'elle. Par un jour d'hiver, Sachi commence à se sentir mal. Nauséeuse, elle se rappelle brusquement un soir où, en pleins ébats amoureux, le préservatif de Takara a craqué. Elle décide d'aller acheter un test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle et se rend ensuite dans les toilettes d'un petit restaurant familial. Estomaquée, Sachi regarde les deux petits traits apparaître : le test est positif.