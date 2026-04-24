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L'enfant en moi Tome 10

Mamoru Aoi

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Sachi, en 2e année de lycée, sort avec Takara, un ami d'enfance du même âge qu'elle. Par un jour d'hiver, Sachi commence à se sentir mal. Nauséeuse, elle se rappelle brusquement un soir où, en pleins ébats amoureux, le préservatif de Takara a craqué. Elle décide d'aller acheter un test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle et se rend ensuite dans les toilettes d'un petit restaurant familial. Estomaquée, Sachi regarde les deux petits traits apparaître : le test est positif.

Par Mamoru Aoi
Chez Dargaud

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Auteur

Mamoru Aoi

Editeur

Dargaud

Genre

Shojo/fille

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L'enfant en moi Tome 10

Mamoru Aoi trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 24/04/2026

192 pages

Dargaud

7,30 €

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