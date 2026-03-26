Kiara, diamant écorché par le sang Tome 2 . Edition collector

Découvrez le collector de ce deuxième tome de la trilogie de dark romance qui a réuni plus de 30 millions de lecteurs sur Wattpad et qui s'est vendu à plus de 69 000 exemplaires GfK. Edition cartonnée jaspée et illustrée ! Kiara a été élevée pour être une machine de guerre à la solde de son père, un chef de gang respecté. Lors d'une mission, elle croise le chemin du dangereux et charismatique Amir Ben Khalif. Dès le premier regard, c'est l'explosion entre eux, mais elle est obligée de collaborer avec lui autour d'un mystérieux projet impliquant toutes les organisations mafieuses du monde. Après avoir découvert ce secret, Kiara se rend compte qu'elle ne peut faire confiance à personne. Impossible de se fier à son père, ni à ceux qu'elle considérait comme des alliés. Trahie, elle décide de faire cavalier seul pour mettre la main sur le dernier élément du puzzle. Elle se retrouve face à Amir, plus déterminé que jamais à devenir le grand gagnant de cette course au pouvoir ultime. Mais l'attirance fusionnelle qu'ils ressentent l'un pour l'autre pourrait remettre en question tous leurs projets...