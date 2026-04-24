Addicted for now

POUR QUI EST ACCRO, RESTER SOBRE N'EST QUE LE DEBUT DU COMBAT. Plus. De. Sexe. Ce sont les trois mots que Lily Calloway craint le plus. Mais Loren Hale est déterminé à être avec elle sans encourager ses pulsions destructrices. Pour cela ils vont devoir dormir dans le même lit, être ensemble, pour de vrai, sans que Lily ne cède à la tentation. Comme celle de se jeter sur Lo tous les soirs, par exemple. De son côté, Loren compte rester sobre, et réparer tout le mal qu'il a pu causer autour de lui. Alors quand quelqu'un menace d'exposer le secret de Lily à sa famille et au monde entier, il promet qu'il fera tout pour la protéger. Mais avec de vieux ennemis qui refont surface, il n'y a pas que sa sobriété qui est en jeu, car ces derniers tourmenteront Lily jusqu'à ce que Lo leur cède enfin. Et sa plus grande peur n'est pas de replonger. Car il connaît la fin. Il la voit. La seule chose qui pourrait tout changer. Trois petits mots... Plus. De. Nous.