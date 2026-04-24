Un recueil où le désir franchit les seuils interdits du quotidien. Dans un Japon contemporain aux apparences ordinaires, des femmes adultes voient leur intimité basculer lorsque désir, contrainte et curiosité se rencontrent. Epouses délaissées, cadres supérieures, actrices ou aubergistes se retrouvent confrontées à des situations où la frontière entre consentement, dépendance et chute voluptueuse devient trouble, irréversible. Chaque histoire explore un instant précis où tout cède. Neuf variations adultes sur la domination, la transgression et l'abandon des corps. Obscene Box rassemble neuf récits indépendants, chacun centré sur une héroïne confrontée à une pulsion qu'elle ne peut plus contenir.