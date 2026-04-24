La berceuse de la chevaleresse Une mystérieuse jeune fille, qui appelle Darkness "maman", fait son apparition, plongeant tout le monde dans la confusion... Il semblerait qu'il s'agisse en fait de sa cousine, et que Darkness l'ait élevée comme si elle était sa propre fille. Mais cette dernière est très occupée par ses devoirs de noble, et doit collecter les taxes des aventuriers les plus riches. Alors qu'elle arrive enfin à capturer Kazuma, elle se retrouve menottée à lui et est obligée de passer la nuit à ses côtés. Ce soir-là, Darkness lui demande : " Tu ne serais pas amoureux de Megumin, toi... ? " Dans un torrent de larmes et de fierté chevaleresque, la tempête de la détermination se déchaîne !