Tu seras mon étoile

Elles n'étaient pas faites pour danser ensemble. Et pourtant, la vie en a décidé autrement. Mina rêvait de l'Opéra de Paris, jusqu'à la chute qui lui a tout coûté. Depuis, elle vit dans l'ombre de cet espoir disparu, persuadée d'avoir laissé la scène derrière elle. Lynn, elle, n'a jamais supporté les règles. Fille d'une famille trop rangée, elle danse pour respirer, pour exister. Instinctive, libre, indisciplinée, elle est tout ce que Mina n'a jamais osé être. Ainsi, quand leurs anciens professeurs de danse leur confient la création d'un duo pour le gala de l'école, la confrontation est inévitable. Deux styles, deux visions, deux passés... et une tension qui bientôt dépasse la scène. Entre compétition, renaissance et désir inavoué, Mina et Lynn vont apprendre que certaines rencontres changent tout. Une romance FF vibrante et pleine d'émotions, portée par la musique, les corps et la promesse d'un second souffle.