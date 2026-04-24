DanMachi - Sword Oratoria Tome 22

Au coeur de la ville d'Orario se trouve un gigantesque labyrinthe souterrain, profond d'une centaine d'étages, peuplé d'une réserve de monstres sans cesse renouvelée et dont personne n'a jamais vu le fond. En cette ville cohabitent humains et dieux, les premiers en quête de gloire et de richesse, les derniers descendant de leurs trônes célestes en quête d'amusement et de passion. Ces divinités y forment des Familia, des groupes d'humains recevant leur bénédiction pour participer d'une façon ou d'une autre à l'exploration du Donjon. Parmi les dieux les plus influents d'Oratoria se trouve Loki, et dans sa Familia se trouve l'une des aventurières les plus puissantes du monde : Aiz Wallenstein, la princesse à l'épée. Aventurière chevronnée, Aiz est pourtant frustrée par son incapacité à dépasser ses limites actuelles et peine à aller de l'avant. Ce, jusqu'à la rencontre d'un étrange garçon aux cheveux blancs... n Une série dérivée axée autour d'Aiz et sa Familia, explorant en profondeur l'univers de DanMachi avec un trait dynamique.