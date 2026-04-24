Le livre indispensable pour découvrir la cuisine algérienne ! Les recettes incontournables à maîtriser, emblématiques du pays,ainsi que toutes les bases, pour un voyage gourmand aussi unique que dépaysant. Des pages découvertes sur de thématiques (produits, traditions, art de vivre) et de nombreuses photos de l'Algérie pour aller plus loin dans l'immersion au coeur du pays. Par Hanane et Anissa Abdelli, autrices spécialistes de la cuisine algérienne.