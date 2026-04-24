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Algérie

Fabrice Veigas, Hanane Abdelli-Tancrède

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Le livre indispensable pour découvrir la cuisine algérienne ! Les recettes incontournables à maîtriser, emblématiques du pays,ainsi que toutes les bases, pour un voyage gourmand aussi unique que dépaysant. Des pages découvertes sur de thématiques (produits, traditions, art de vivre) et de nombreuses photos de l'Algérie pour aller plus loin dans l'immersion au coeur du pays. Par Hanane et Anissa Abdelli, autrices spécialistes de la cuisine algérienne.

Par Fabrice Veigas, Hanane Abdelli-Tancrède
Chez Mango Editions

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Auteur

Fabrice Veigas, Hanane Abdelli-Tancrède

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine Afrique et Moyen-Orien

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Algérie

Fabrice Veigas, Hanane Abdelli-Tancrède

Paru le 24/04/2026

96 pages

Mango Editions

10,00 €

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Scannez le code barre 9782317040429
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