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#Roman francophone

Sous des cieux qui sourient...

Denis Lensel

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Dans Sous des cieux qui sourient... , Denis Lensel propose une traversée poétique en quatre mouvements. Les poèmes initiaux, intimes et méditatifs, portent la mémoire des deuils et des gratitudes. Puis surgissent les grandes figures de l'histoire et de la foi : Antigone, Port-Royal, les Carmélites de Compiègne, la Rose Blanche. La troisième partie exalte l'art et la beauté, avec Venise, Vivaldi ou Notre-Dame. Enfin, l'ultime section élève le regard vers l'horizon spirituel : Gethsémani, Golgotha, Apocalypse. Dans une langue claire et régulière, l'auteur conjugue fidélité et espérance, offrant une poésie accessible, à la fois mémorielle et universelle.

Par Denis Lensel
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Denis Lensel

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Poésie

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Sous des cieux qui sourient...

Denis Lensel

Paru le 26/03/2026

80 pages

Saint-Léger éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782385226190
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