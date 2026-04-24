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Un mur contre l'oubli

Jacques Kebadian

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Un mur contre l'oubli offre à redécouvrir la parole de rescapés du génocide des Arméniens en 1915, qui coûta la vie à plus d'un million d'êtres humains et préfigure les génocides des XXe et XXIe siècles. Jacques Kebadian, cinéaste, entreprit de recueillir les témoignages de rescapés réfugiés en France. Fixées à l'état de photogrammes sous-titrés, les images enregistrées par sa caméra nourrissent de nouvelles réflexions sur les origines et le devenir de la diaspora arménienne. Des historiens, chercheurs, écrivains, producteurs contemporains, dont la plupart appartiennent à la famille des rescapés, éclairent les témoignages, prolongent les trajets, enrichissent les images. Les pages de la barbarie ne peuvent jamais définitivement se tourner. Cet ouvrage collectif comprend des textes signés : Janine Altounian, Annick Asso, Alain Bergala, Nicole Brenez, Mireille Bardakdjian, Napoléon Bullukian,Anaïd Donabedian-Demopoulos, Ahmet Insel, Jacques Kebadian, Jean Kehayan, Anahid Krimian, Michel Marian, Martin Melkonian, Jean Narboni, Martine Ravache, Fabien Ribery, Aram Sédèfian et Stéphane Tchalgadjieff.

Par Jacques Kebadian
Chez Marest éditions

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Auteur

Jacques Kebadian

Editeur

Marest éditions

Genre

Essais

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Un mur contre l'oubli

Jacques Kebadian

Paru le 24/04/2026

260 pages

Marest éditions

25,00 €

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Scannez le code barre 9791096535828
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