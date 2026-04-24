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#Polar

Brazilian Playboy

Joe Thomas

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Un roman noir choral sur São Paulo : pour tous les lecteurs de James Ellroy ! Mars 2016, São Paulo. La campagne pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff bat son plein. Sur la Praça Alexandre de Gusmão gît le corps ensanglanté d'un jeune homme de bonne famille. L'inspecteur Mario Leme, rencardé par un indic, est le premier sur les lieux. Bien décidée à lui faire porter le chapeau, la police militaire l'embarque. S'il veut s'innocenter, Leme doit identifier la victime et le meurtrier... "Vertigineux". GQ Joe Thomas, né à Londres en 1977, a longtemps vécu au Brésil. Après le succès de Brazilian Psycho (disponible chez Points), il poursuit dans ce nouvel opus l'exploration des méandres politiques et sociaux du Brésil d'aujourd'hui. Traduit de l'anglais par Jacques Collin

Par Joe Thomas
Chez Points

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Auteur

Joe Thomas

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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Brazilian Playboy

Joe Thomas trad. Jacques Collin

Paru le 24/04/2026

312 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041427819
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