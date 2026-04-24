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#Roman francophone

Aimer comme un albatros

Jean-Noël Rieffel

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L'albatros, en amour, nous livre une précieuse leçon de vie et de sagesse. Confronté à l'épreuve d'un divorce, le narrateur cherche à surmonter son chagrin. Sur les côtes Bretonnes, il contemple des Fulmars boréaux, cousins des albatros, des Fous de bassan, et des Guillemots de Troïl. Ceux-ci lui offrent un enseignement pour éviter l'échec amoureux : il faut choyer la liberté de l'autre. S'éloigner temporairement, éprouver le manque, afin de mieux se retrouver. Accompagné par les mots salutaires de l'écrivain Maurice Genevoix, également touché par la beauté de la gent ailée, il reprend confiance sur les bords de la Loire et se dit que le véritable amour est peut-être à rechercher dans la manière qu'ont les oiseaux de s'aimer : un savant mélange entre tendresse, caresses, respect, bienveillance, séduction et liberté. "Ce grand observateur des oiseaux souligne leur importance dans notre quotidien et comment ils peuvent réparer ce qui a été détruit". France Inter Jean-Noël Rieffel est vétérinaire et dirige actuellement l'Office français de la biodiversité en Centre-Val de Loire. Ornithologue amateur, sa passion pour les oiseaux lui vient de l'enfance lorsque, comme Jacques Prévert, il contemplait la nature en rêvant. Il est l'auteur d' Eloge des oiseaux de passage (Points, 2025).

Par Jean-Noël Rieffel
Chez Points

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Auteur

Jean-Noël Rieffel

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Aimer comme un albatros

Jean-Noël Rieffel

Paru le 24/04/2026

192 pages

Points

7,90 €

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Scannez le code barre 9791041425549
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