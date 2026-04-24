Cache-cache et contre-attaque

Séparée de son frère, traquée par des gangsters, Cassiopée n'a plus le choix : elle doit fuir, se cacher... et contre-attaquer. Des toits de Paris aux coulisses d'un théâtre improbable, l'adolescente cambrioleuse douée va devoir déjouer les plans d'un homme d'affaires corrompu prêt à tout pour étouffer un scandale explosif. Heureusement, elle n'est pas seule. Ses amis, les "Losers", sont prêts à braver tous les dangers pour l'aider. Mais entre les menaces qui rôdent, une inspectrice trop curieuse et un trio infernal bien décidé à lui nuire, Cassiopée devra faire preuve d'un sang-froid absolu. Secrets de famille, hacking, humour, adrénaline... Cassiopée revient plus déterminée que jamais.