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Cache-cache et contre-attaque

Amélie Sarn, Luisa Russo

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Séparée de son frère, traquée par des gangsters, Cassiopée n'a plus le choix : elle doit fuir, se cacher... et contre-attaquer. Des toits de Paris aux coulisses d'un théâtre improbable, l'adolescente cambrioleuse douée va devoir déjouer les plans d'un homme d'affaires corrompu prêt à tout pour étouffer un scandale explosif. Heureusement, elle n'est pas seule. Ses amis, les "Losers", sont prêts à braver tous les dangers pour l'aider. Mais entre les menaces qui rôdent, une inspectrice trop curieuse et un trio infernal bien décidé à lui nuire, Cassiopée devra faire preuve d'un sang-froid absolu. Secrets de famille, hacking, humour, adrénaline... Cassiopée revient plus déterminée que jamais.

Par Amélie Sarn, Luisa Russo
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Amélie Sarn, Luisa Russo

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Cache-cache et contre-attaque

Amélie Sarn, Luisa Russo

Paru le 24/04/2026

64 pages

Editions Dupuis

13,50 €

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Scannez le code barre 9782808505048
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