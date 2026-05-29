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Napoléon

David Chanteranne, Emmanuelle Papot

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Napoléon Bonaparte est sans conteste l'un des plus grands hommes de notre histoire. S'il a acquis sa renommée grâce à ses victoires remarquables sur les champs de bataille, faisant de la France la première puissance impériale depuis Rome, son influence va bien au-delà de la sphère militaire. Cet ouvrage apporte une vision sans précédent sur le caractère de cet homme qui, après des débuts modestes sur la petite île de Corse, devint Empereur des Français et régna sur un immense territoire. Il livre aussi un éclairage nouveau sur les batailles qui ont fait de Napoléon une légende - Marengo, Austerlitz, Iéna et Wagram - et sur ses réformes tant sociales que politiques, qui ont révolutionné le monde occidental. Ce livre comporte également 20 reproductions de documents historiques importants ou confidentiels, parmi lesquels : - Le traité de Campo Formio (1797) signé de Bonaparte, première étape des guerres napoléoniennes - Une magnifique lettre d'amour de l'Empereur à Joséphine (1796) - La célèbre proclamation de Napoléon à ses troupes avant la bataille d'Austerlitz (1805) - La lettre de Joséphine consentant au divorce (1809) - Le codicille testamentaire signé par l'Empereur demandant que ses cendres soient dispersées sur les bords de la Seine "au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé"

Par David Chanteranne, Emmanuelle Papot
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

David Chanteranne, Emmanuelle Papot

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Napoléon

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Napoléon

David Chanteranne, Emmanuelle Papot

Paru le 29/05/2026

192 pages

Editions de l'Imprévu

24,95 €

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