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La construction d'un château fort : Guédelon

Maryline Martin, Florian Renucci, François Folcher

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Qui ne s'est jamais interrogé en visitant un monument sur les techniques de construction des bâtisseurs médiévaux ? Cet ouvrage nous livre leurs nombreux secrets et met en lumière les métiers du Moyen Age en se basant sur l'exceptionnel chantier de Guédelon. Situé en Bourgogne, ce chantier médiéval de reconstruction historique d'un château fort a débuté en 1997. 45 artisans (carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgeron, charretiers, tuiliers, cordier, vannier...) le construisent dans le respect des techniques et des matériaux du xiiie siècle.

Par Maryline Martin, Florian Renucci, François Folcher
Chez Ouest-France

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Auteur

Maryline Martin, Florian Renucci, François Folcher

Editeur

Ouest-France

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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La construction d'un château fort : Guédelon

Maryline Martin, Florian Renucci, François Folcher

Paru le 30/04/2026

128 pages

Ouest-France

17,90 €

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