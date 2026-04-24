La construction d'un château fort : Guédelon

Qui ne s'est jamais interrogé en visitant un monument sur les techniques de construction des bâtisseurs médiévaux ? Cet ouvrage nous livre leurs nombreux secrets et met en lumière les métiers du Moyen Age en se basant sur l'exceptionnel chantier de Guédelon. Situé en Bourgogne, ce chantier médiéval de reconstruction historique d'un château fort a débuté en 1997. 45 artisans (carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgeron, charretiers, tuiliers, cordier, vannier...) le construisent dans le respect des techniques et des matériaux du xiiie siècle.