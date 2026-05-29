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Exquisite Corpses Tome 5

James Tynion, Michael Walsh

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Depuis 250 ans, les 13 familles les plus riches d'Amérique du Nord se partagent le contrôle du pays à l'insu de tous. Tous les 5 ans, le soir d'Halloween, elles se réunissent, désignent une petite bourgade américaine, recrutent 12 tueurs à tendance psychopathe, et organisent un grand tournoi au terme duquel sera désignée la nouvelle famille dominante. Bienvenue dans l'arène d'Oak Valley où débute la nouvelle édition de ce jeu de massacre hors norme baptisé EXQUISITE CORPSES ! James TYNION IV (THE NICE HOUSE ON THE LAKE) et Michael WALSH (UNIVERSAL MONSTERS - FRANKENSTEIN) présentent une nouvelle création ambitieuse autour de laquelle ils convient les meilleurs auteurs et autrices - Pornsak PICHETSHOTE, Jordie BELLAIRE, Tyler BOSS, Gavin FULLERTON et bien d'autres - à participer à ce cadavre exquis particulièrement meurtrier. BONUS DE CETTE EDITION EN FASCICULES : un jeu de cartes à découper pour prolonger le carnage avec vos am... futures victimes !

Par James Tynion, Michael Walsh
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

James Tynion, Michael Walsh

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Indépendants

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Exquisite Corpses Tome 5

James Tynion, Michael Walsh

Paru le 29/05/2026

56 pages

Urban Comics Editions

7,90 €

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Scannez le code barre 9791026855453
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