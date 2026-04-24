Samurai Deeper Kyo Tome 7

Keikoku des Cinq Planètes du clan Mibu alias Luciole des Quatre Sacrés du ciel, lance l'assaut ! Cependant Kyo, qui a appris les quatre grands coups secrets du Vent divin obscur, accule Luciole avec une puissance écrasante ! C'est là qu'apparaît Chinmei des Cinq Planètes. Il transmet à Kyo un message du précédent Roi rouge : si Kyo veut connaître le secret de sa naissance, il doit se rendre en terre Mibu. Puis, Chinmei disparaît avec Luciole. Après la triste séparation avec Muramasa, Kyo et sa bande se hâtent en terre Mibu.