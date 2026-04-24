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Samurai Deeper Kyo Tome 7

Akimine Kamijyo

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Keikoku des Cinq Planètes du clan Mibu alias Luciole des Quatre Sacrés du ciel, lance l'assaut ! Cependant Kyo, qui a appris les quatre grands coups secrets du Vent divin obscur, accule Luciole avec une puissance écrasante ! C'est là qu'apparaît Chinmei des Cinq Planètes. Il transmet à Kyo un message du précédent Roi rouge : si Kyo veut connaître le secret de sa naissance, il doit se rendre en terre Mibu. Puis, Chinmei disparaît avec Luciole. Après la triste séparation avec Muramasa, Kyo et sa bande se hâtent en terre Mibu.

Par Akimine Kamijyo
Chez Dargaud

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Auteur

Akimine Kamijyo

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

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Samurai Deeper Kyo Tome 7

Akimine Kamijyo trad. Misato Raillard

Paru le 24/04/2026

392 pages

Dargaud

10,25 €

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