Lignes d'Orient, comme les lignes de chemins de fer, les lignes d'une page de littérature, les lignes de vie d'une main ouverte. L'Orient, celui des poètes et des stratèges, des prophètes et des influenceurs, reste pour l'auteur une référence pertinente et même fondatrice. Il y découvre une altérité, une hospitalité, une spiritualité et une esthétique. Il s'y construit. Le Grand tour de Régis Koetschet commence presque par hasard à Tanger, la ville d'Ibn Battûta. L'Orient, ses déserts et ses boutres, ses turbans et ses voiles, son pétrole et ses croyances, ne va plus le quitter. Il poursuit son Grand tour, des rives de l'Atlantique jusqu'aux confins des Pâmirs, comme diplomate puis comme citoyen engagé. L'Orient sera la fabrique de son parcours de vie. Mais l'Orient de Gérard de Nerval, vécu comme un bal masqué, est aujourd'hui aussi celui des guerres, du terrorisme, des souffrances et de la pauvreté. Routes de la soie et routes de l'encens croisent celles de l'exil et des déplacés climatiques. Inspiré par le poète-philosophe afghan Bahodine Majrouh qui fut son ami à Peshawar, et pour conjurer une mélancolie teintée de tristesse, de colère et de honte, l'auteur ressent le besoin de témoigner et de transmettre sur un Orient dont il se sent redevable. Lignes d'Orient n'est pas un livre de souvenirs diplomatiques mais plutôt un atlas mental qui, en compagnie de grandes figures comme Paul-Emile Botta ou Amin Maalouf, conduit le lecteur dans des géographies, des trains, des musées, des livres. Un Orient de mille et une beautés et tourments. A notre porte, en nous.