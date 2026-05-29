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Même les maîtresses apprennent

Susanna Covelli, Chiara Ravizza

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Un livre illustré plein de douceur qui normalise les imperfections des adultes et invite petits et grands à embrasser pleinement leurs sentiments. Maîtresse buffle est un peu sévère, maître zèbre est vaniteux, maîtresse phoque est très maladroite... mais tout le monde ne sait pas que, malgré tout, même les enseignants peuvent apprendre ! Tous les enseignants sont spéciaux dans leurs imperfections, même s'ils sont essoufflés comme maître écureuil, exigeants comme maîtresse chouette ou trop sensibles comme maître béluga. Tous les enseignants ont un coeur rempli d'émotions, tout comme toi !

Par Susanna Covelli, Chiara Ravizza
Chez Sassi Editore

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Auteur

Susanna Covelli, Chiara Ravizza

Editeur

Sassi Editore

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Même les maîtresses apprennent

Susanna Covelli, Chiara Ravizza trad. Romain Labat

Paru le 29/05/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

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Scannez le code barre 9788830357686
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