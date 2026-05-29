Même les maîtresses apprennent

Un livre illustré plein de douceur qui normalise les imperfections des adultes et invite petits et grands à embrasser pleinement leurs sentiments. Maîtresse buffle est un peu sévère, maître zèbre est vaniteux, maîtresse phoque est très maladroite... mais tout le monde ne sait pas que, malgré tout, même les enseignants peuvent apprendre ! Tous les enseignants sont spéciaux dans leurs imperfections, même s'ils sont essoufflés comme maître écureuil, exigeants comme maîtresse chouette ou trop sensibles comme maître béluga. Tous les enseignants ont un coeur rempli d'émotions, tout comme toi !