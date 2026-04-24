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#Roman francophone

Addicted after All

Krista Ritchie, Becca Ritchie

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L'ULTIME BATAILLE POUR PROTEGER LEUR AMOUR. LA DERNIERE CHANCE DE CROIRE A LEUR BONHEUR. Attendez-vous au pire. C'est ce que Lily et Lo tentent de faire lorsque Jonathan Hale les convoque pour une "réunion importante" . Mais après avoir affronté leurs addictions sous le regard du public, après avoir survécu aux rechutes et aux jugements, le pire a pris tant de visages qu'ils ne savent plus lequel redouter. Au milieu de ces bouleversements - entre sa grossesse et l'arrivée de Ryke et Daisy sous leur toit - Lily découvre que ses hormones déchaînées réveillent une part d'elle qu'elle croyait enfin maîtriser. Loren le sait : Lily est insatiable. Mais il refuse de l'abandonner, même lorsque les responsabilités s'accumulent et que le doute s'insinue. Il ne laissera personne ébranler sa détermination. Dans le dernier chapitre de leur histoire, Lily et Lo font face à tout ce qui pourrait les briser. Ensemble. ADDICTED, LA SAGA NEW ADULT CULTE POUR DES MILLIONS DE LECTEURS A TRAVERS LE MONDE ! Autrices best-seller du New York Times, ?? Krista et Becca RITCHIE sont jumelles - l'une nerd et l'autre geek - et partagent une passion commune pour l'écriture. Elles combinent leurs pouvoirs mentaux depuis l'enfance et n'ont jamais arrêté de raconter des histoires depuis. Elles adorent les super-héros, les personnages avec des failles et l'amour entre deux âmes soeurs. Addicted, leur série de romance new adult, est devenue culte pour des millions de lectrices à travers le monde.

Par Krista Ritchie, Becca Ritchie
Chez Verso

|

Auteur

Krista Ritchie, Becca Ritchie

Editeur

Verso

Genre

Romance sexy

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Addicted after All

Krista Ritchie, Becca Ritchie trad. Lauriane Crettenand

Paru le 24/04/2026

672 pages

Verso

15,90 €

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