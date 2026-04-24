Dans un monde où la domination est loi, la magie devient une arme de soumission absolue. On l'appelle la sorcière sans nom. Redoutée et isolée, elle porte le poids d'un passé qu'elle cherche à effacer, dissimulé sous la magie et le silence. A ses côtés vivent deux esclaves dragonides, autrefois enfants, désormais hommes, fascinés par ses secrets et liés à elle par un rapport trouble fait de dépendance, de désir et de domination. A mesure que l'hypnose et les rituels dévoilent les mémoires enfouies, les rôles se brouillent et la frontière entre bourreau et victime s'effrite. A travers cette descente intime, Oniben Katze explore la culpabilité, la soumission et la fragile humanité qui subsiste derrière les monstres. Sorcières, chevaliers et esclaves chutent dans un univers de dark fantasy érotique sans rédemption. Dog Eat Dog Era déploie un univers de dark fantasy brutal où la magie n'est jamais salvatrice, mais toujours corruptrice. Chaque récit explore la chute morale et psychologique de personnages autrefois dominants, entraînés dans un engrenage de domination, d'humiliation et de dépendance. Loin d'un simple enchaînement de scènes érotiques, l'oeuvre construit une atmosphère lourde, oppressante, où le désir devient un outil de contrôle et la perte de soi une fatalité. Une oeuvre radicale, dense et hypnotique, qui explore la déchéance psychologique avec une noirceur assumée. Dog Eat Dog Era repose sur une vision pessimiste du monde, où l'hypnose et la magie agissent comme des instruments de déconstruction mentale, plus terrifiants encore que la violence physique. La soumission ne s'impose pas par la force brute, mais par l'effacement progressif de l'identité. Graphiquement, le trait précis et expressif accentue chaque regard vide, chaque corps abandonné, chaque basculement intérieur, donnant à l'ensemble une puissance visuelle rare dans le genre.