Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Servant beasts Tome 3

Suzuka Morino, Morino Suzuka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La sorcière des os et Hal se rendent à Liliantonia, la capitale royale, pour forcer le roi à sortir de son château et le confronter afin de connaître la vérité sur la catastrophe survenue il y a quinze ans. Ils mettent au point un plan avec l'aide de l'informateur Matthew pour faire croire au retour de Fenrir et pour semer la panique dans la capitale, mais leur stratagème tombe à l'eau et la situation dégénère quand Hal est capturé par un mystérieux groupe mené par une femme-bête hyène...

Par Suzuka Morino, Morino Suzuka
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Suzuka Morino, Morino Suzuka

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Servant beasts Tome 3 par Suzuka Morino, Morino Suzuka

Commenter ce livre

 

Servant beasts Tome 3

Suzuka Morino, Morino Suzuka

Paru le 29/05/2026

194 pages

Vega-Dupuis

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808701730
9782808701730
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.