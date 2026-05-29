Servant beasts Tome 3

La sorcière des os et Hal se rendent à Liliantonia, la capitale royale, pour forcer le roi à sortir de son château et le confronter afin de connaître la vérité sur la catastrophe survenue il y a quinze ans. Ils mettent au point un plan avec l'aide de l'informateur Matthew pour faire croire au retour de Fenrir et pour semer la panique dans la capitale, mais leur stratagème tombe à l'eau et la situation dégénère quand Hal est capturé par un mystérieux groupe mené par une femme-bête hyène...