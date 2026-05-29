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The Puzzle Game

Denys, Laspeyres, Herik Hanna, Chrétien

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Depuis le meurtre de sa femme, le célèbre romancier Fred Stone vit reclus, dévasté. Trois ans après la tragédie, il est contraint de revenir sous les projecteurs lors du festival de Crane Bay, sa ville natale. Son agent et une ancienne maîtresse en profitent pour réapparaître dans sa vie. Un tueur masqué le prend en chasse. Une mystérieuse inconnue rôde, réveillant des souvenirs et des doutes. Et enfin, il y a ce roman oublié - The Puzzle Game - exhumé par son éditeur... Hommage hitchcockien, thriller machiavélique, The Puzzle Game réserve bien des surprises et des stupeurs à son auteur déchu.

Par Denys, Laspeyres, Herik Hanna, Chrétien
Chez Le Lombard

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Auteur

Denys, Laspeyres, Herik Hanna, Chrétien

Editeur

Le Lombard

Genre

Policier-Espionnage

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The Puzzle Game

Denys, Laspeyres, Herik Hanna, Chrétien

Paru le 29/05/2026

160 pages

Le Lombard

20,95 €

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Scannez le code barre 9782808215961
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