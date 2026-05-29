Depuis le meurtre de sa femme, le célèbre romancier Fred Stone vit reclus, dévasté. Trois ans après la tragédie, il est contraint de revenir sous les projecteurs lors du festival de Crane Bay, sa ville natale. Son agent et une ancienne maîtresse en profitent pour réapparaître dans sa vie. Un tueur masqué le prend en chasse. Une mystérieuse inconnue rôde, réveillant des souvenirs et des doutes. Et enfin, il y a ce roman oublié - The Puzzle Game - exhumé par son éditeur... Hommage hitchcockien, thriller machiavélique, The Puzzle Game réserve bien des surprises et des stupeurs à son auteur déchu.