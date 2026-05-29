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Le droit de la preuve face aux techniques numériques

Thomas Depaepe

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La recherche démontre que le fait numérique a bouleversé l'équilibre séculaire du droit de la preuve, c'est-à-dire des règles qui encadrent la preuve en justice. L'étude démontre que les nombreuses modifications apportées au droit de la preuve en réaction à l'informatisation de la société à partir des années 1970 ont bouleversé l'équilibre séculaire de la matière. D'abord, concernant l'encadrement de la preuve des actes juridiques, il est établi que le fait numérique a entraîné un relâchement des liens traditionnellement noués par le législateur autour de la conviction du juge. Ensuite, s'agissant des règles gouvernant la preuve des faits juridiques, il est démontré que le numérique a suscité un renforcement des entraves mises à la liberté du magistrat.

Par Thomas Depaepe
Chez PU Aix-Marseille

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Auteur

Thomas Depaepe

Editeur

PU Aix-Marseille

Genre

Ethique et droit

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Le droit de la preuve face aux techniques numériques

Thomas Depaepe

Paru le 29/05/2026

630 pages

PU Aix-Marseille

55,00 €

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Scannez le code barre 9782731413588
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