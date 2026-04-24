Tome 5, Le conspirateur ; Tome 6, L'artisan nain

La vie est un jeu imprévisible. Nous sommes en l'an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès est sur le point de fermer. Momonga, nécromancien mort vivant de niveau 100, chef de la puissante guilde Ainz Ooal Gown, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas et les personnages non jouables se retrouvent dotés d'une conscience... Prisonnier d'un monde inconnu, notre seigneur maléfique va partir à la recherche d'unnouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers tout en y laissant son empreinte.