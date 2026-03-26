Ou est ta foi ?

Quand vous ne comprenez pas où Dieu vous conduit, où placez-vous votre foi ? Dans la Bible, beaucoup ont choisi, en dépit des circonstances, de placer leur confiance en Dieu. L'auteur s'inspire de plusieurs d'entre eux à travers 34 méditations. Il imagine leurs raisonnements face aux doutes et aux difficultés de la vie. Avec beaucoup de talent, il apporte du relief à la personnalité de ces hommes et de ces femmes, pour leur donner vie, les rendre accessibles et proches de nos questionnements. Il n'a qu'un désir : que vous puissiez, vous aussi, être encouragé à croire en Jésus même quand tout s'y oppose. Jésus demande à tous ceux qui veulent le suivre de croire sans voir. Alors, ne vous limitez pas à ce que vous voyez, mais faites confiance aux promesses de Dieu ! Jon Bloom est auteur et co-fondateur de Desiring God ministries. Il est marié avec Pam et ils ont cinq enfants.