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Ou est ta foi ?

Jon Bloom

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Quand vous ne comprenez pas où Dieu vous conduit, où placez-vous votre foi ? Dans la Bible, beaucoup ont choisi, en dépit des circonstances, de placer leur confiance en Dieu. L'auteur s'inspire de plusieurs d'entre eux à travers 34 méditations. Il imagine leurs raisonnements face aux doutes et aux difficultés de la vie. Avec beaucoup de talent, il apporte du relief à la personnalité de ces hommes et de ces femmes, pour leur donner vie, les rendre accessibles et proches de nos questionnements. Il n'a qu'un désir : que vous puissiez, vous aussi, être encouragé à croire en Jésus même quand tout s'y oppose. Jésus demande à tous ceux qui veulent le suivre de croire sans voir. Alors, ne vous limitez pas à ce que vous voyez, mais faites confiance aux promesses de Dieu ! Jon Bloom est auteur et co-fondateur de Desiring God ministries. Il est marié avec Pam et ils ont cinq enfants.

Par Jon Bloom
Chez BLF Europe Editions

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Auteur

Jon Bloom

Editeur

BLF Europe Editions

Genre

Vie chrétienne

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Ou est ta foi ?

Jon Bloom

Paru le 23/04/2026

224 pages

BLF Europe Editions

17,90 €

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