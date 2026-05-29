Histoire du Canada

L'épopée canadienne De l'époque des premiers habitants de l'Amérique du Nord jusqu'à nos jours, Paul-André Linteau retrace l'histoire du deuxième plus grand pays au monde. Il offre ainsi au lecteur un éclairage essentiel à la compréhension du Canada d'aujourd'hui en mettant notamment en perspective le caractère distinct du Québec et les débats constitutionnels qu'il a provoqués, les revendications autonomistes des Autochtones ou encore l'intégration économique du Canada dans l'ensemble nord-américain.