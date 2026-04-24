Poupées au crochet

Créez les poupées dont vous rêvez et composez leur garde-robe personnalisée ! Clémentine, alias @_coeur_mandarine, a imaginé des modèles faciles et accessibles pour crocheter des poupées uniques. Découvrez comment réaliser le corps, différentes coiffures et une grande variété de tenues : robes, jupes, pantalons, salopettes, T-shirts, accessoires, et même maillots de bain. Suivez ses explications illustrées de nombreux pas à pas, ainsi que ses conseils et astuces pour avancer sereinement. Retrouvez également tous les points et toutes les techniques de base pour débuter le crochet. Laissez parler votre imagination, multipliez les déclinaisons et créez des modèles qui vous ressemblent !