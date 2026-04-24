Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Poupées au crochet

Mango

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créez les poupées dont vous rêvez et composez leur garde-robe personnalisée ! Clémentine, alias @_coeur_mandarine, a imaginé des modèles faciles et accessibles pour crocheter des poupées uniques. Découvrez comment réaliser le corps, différentes coiffures et une grande variété de tenues : robes, jupes, pantalons, salopettes, T-shirts, accessoires, et même maillots de bain. Suivez ses explications illustrées de nombreux pas à pas, ainsi que ses conseils et astuces pour avancer sereinement. Retrouvez également tous les points et toutes les techniques de base pour débuter le crochet. Laissez parler votre imagination, multipliez les déclinaisons et créez des modèles qui vous ressemblent !

Par Mango
Chez Mango Editions

|

Auteur

Mango

Editeur

Mango Editions

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Poupées au crochet par Mango

Commenter ce livre

 

Poupées au crochet

Mango

Paru le 24/04/2026

64 pages

Mango Editions

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317040740
9782317040740
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.