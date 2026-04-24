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#Roman jeunesse

Magical girls

Mathilde Paris, Fabs Nocera

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Une aventure magique où les filles prennent le pouvoir ! On se présente : nous, c'est Ysaé, Odélia, Nova et Kimi. Collégiennes ordinaires et amies pour la vie ! Alors qu'on était en sortie scolaire au musée, un truc incroyable nous est arrivé ! En lisant à voix haute une page d'un vieux livre caché dans une réserve, on a libéré des pouvoirs magiques et d'adorables animaux gardiens... mais on a aussi réveillé un terrible ennemi ! Oups... Maintenant, pas le choix, on doit apprendre à maîtriser nos nouveaux dons pour devenir d'incroyables héroïnes ! Après tout, nous sommes les seules à pouvoir protéger la Terre...

Par Mathilde Paris, Fabs Nocera
Chez Fleurus

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Auteur

Mathilde Paris, Fabs Nocera

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Magical girls

Mathilde Paris, Fabs Nocera

Paru le 24/04/2026

96 pages

Fleurus

12,95 €

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