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La Bourse et la Vie

Gilles Raveaud, Sanaga

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Une BD maligne, convoquant les grandes voix du passés et les économistes contemporains, pour décrypter comment l'économie nous accompagne à chacune des étapes de notre vie et même au-delà. Et si la santé était gratuite ? Et si le succès de l'école privée n'était qu'une forme de concurrence déloyale ? Face au chômage, n'y a-t-il vraiment pas d'autre solution que de diminuer les allocations ? Des explications claires, et des propositions optimistes, pour un monde plus équitable !

Par Gilles Raveaud, Sanaga
Chez Dargaud

|

Auteur

Gilles Raveaud, Sanaga

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

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La Bourse et la Vie

Gilles Raveaud, Sanaga

Paru le 24/04/2026

200 pages

Dargaud

23,50 €

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Scannez le code barre 9782205214734
9782205214734
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