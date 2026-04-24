La Bourse et la Vie

Une BD maligne, convoquant les grandes voix du passés et les économistes contemporains, pour décrypter comment l'économie nous accompagne à chacune des étapes de notre vie et même au-delà. Et si la santé était gratuite ? Et si le succès de l'école privée n'était qu'une forme de concurrence déloyale ? Face au chômage, n'y a-t-il vraiment pas d'autre solution que de diminuer les allocations ? Des explications claires, et des propositions optimistes, pour un monde plus équitable !