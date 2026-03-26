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La généalogie sur internet : Geneanet.org

Gwen Guidou

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Tous ceux qui font de la généalogie utilisent un jour ou l'autre Geneanet, né il y a trente ans, de la conviction que la généalogie doit être accessible à tous. A chacun, quel que soit son contexte familial, son pays, son histoire ou ses moyens. Cette mission, posée dès 1996, prend encore plus de sens dans un monde où les histoires familiales traversent les frontières, les océans et les générations. Les arbres généalogiques, les documents personnels, les photos, les relevés partagés par les utilisateurs constituent un socle essentiel du site et incarnent l'esprit collaboratif qui anime Geneanet depuis ses débuts. Pour accompagner les recherches de tous, Geneanet a développé de nouveaux outils utiles au plus grand nombre. Parmi eux, les indices, qui signalent des pistes, des correspondances possibles, des informations nouvelles susceptibles d'enrichir votre arbre. Le site 2026 est aussi plus efficace et plus agréable à utiliser. Le catalogue des collections a été repensé pour mieux mettre en valeur la richesse des archives disponibles et faciliter leur exploration. Parallèlement, le volume de données disponibles sur Geneanet a connu en 2025 une croissance exceptionnelle par l'intégration de fonds d'état civil, de recensements de population et d'autres archives structurées, issus de ses divers partenariats. Ces apports complètent les contributions de la communauté et permettent d'offrir un socle documentaire toujours plus riche, fiable, cohérent et inégalé dans sa diversité. Ce guide pratique 2026 est donc indispensable. Très pédagogique, structuré par double page et nourri d'exemples, il permet de découvrir toutes les possibilités de Geneanet.

Par Gwen Guidou
Chez Archives & Culture

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Auteur

Gwen Guidou

Editeur

Archives & Culture

Genre

Généalogie

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La généalogie sur internet : Geneanet.org

Gwen Guidou

Paru le 26/03/2026

79 pages

Archives & Culture

10,00 €

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