Le livre de référence sur la conscience et l'au-delà Publié pour la première fois en 1857, Le Livre des Esprits est l'ouvrage fondateur du spiritisme dans le monde. A partir de ses rencontres avec les médiums les plus remarquables de son temps, Allan Kardec mène une vaste enquête sur l'existence de l'au-delà. Grâce à ces nombreuses expériences parfois spectaculaires, il rassemble dans ce livre les réponses des esprits à plus de mille questions existentielles sur la vie et l'au-delà : Dieu, l'âme, les anges, la mort, la télépathie, le destin, la prière... Aucun sujet n'est laissé de côté. A la croisée de l'enquête, de la philosophie et de la réflexion spirituelle, ce grand dialogue avec l'invisible a traversé le temps et les frontières, et continue d'interroger les lecteurs en quête de sens. Educateur et philosophe, ALLAN KARDEC (1804-1869) est la figure fondatrice du spiritisme. Traduit dans le monde entier, Le Livre des Esprits demeure son oeuvre la plus célèbre et a profondément marqué l'histoire des pensées spirituelles modernes.