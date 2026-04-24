Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Calcul mental CM2

Eric Trouillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les points forts du cahier Un cahier de CM2 conforme aux programmes 2025 30 séquences d'apprentissage et d'entraînement pour 30 semaines d'enseignement. Dans chaque séquence : 4 séances pour les 4 jours de la semaine. Une progression qui mêle, dans chaque séquence, toutes les compétences à construire : comptage, numération, composition, décomposition, situations additives et multiplicatives... Un entraînement hebdomadaire à la fluence et des tests de fin de période pour s'évaluer et mesurer ses progrès. Une activité de résolution de problème ; Des fiches sur les procédures de calcul à mémoriser. Comment travailler avec ce cahier Le dispositif " cahier " + " version corrigée " permet d'encourager l'autonomie des élèves Jour 1 " Tous ensemble " : à l'oral, en groupe classe, découverte des stratégies de la semaine à partir d'un diaporama, puis sur le cahier pour la trace écrite. Jours 2, 3 et 4 : sur le cahier, en autonomie, avec autocorrection : l'élève se corrige avec la version corrigée du cahier puis valide ses réussites en cochant ses réponses justes. Chaque séquence se termine par un jeu de calcul " à l'envers " pour favoriser la construction solide des opérations. La version corrigée du cahier, vendue séparément, donne toutes les réponses avec des bulles explicatives pour réorienter l'élève.

Par Eric Trouillot
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Eric Trouillot

Editeur

Bordas Editions

Genre

Mathématiques CM2

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Calcul mental CM2 par Eric Trouillot

Commenter ce livre

 

Calcul mental CM2

Eric Trouillot

Paru le 24/04/2026

80 pages

Bordas Editions

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047409428
9782047409428
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.