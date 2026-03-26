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#Roman francophone

Une saison de haine

Philippe D'almeida

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A Agoué, un village côtier au sud du Bénin, où la mer offre généreusement poissons et richesses apparentes, la communauté est rongée par des passions sombres, des rivalités personnelles et des croyances tenaces. Au centre des tensions se dresse la figure du père Fernando, prêtre obstiné aux méthodes rustres mais homme lucide, qui tente de combattre superstitions et passions et de ramener les habitants vers une foi plus simple et un peu plus d'humanité. D'un autre côté, la politique locale s'enflamme. Le maire Koffi, homme concupiscent à la personnalité ambiguë, est confronté à son rival Manuello, qui convoite son poste aux prochaines élections. Un jour, au petit matin, Clarisse, la femme du maire, belle, libertine, dépensière et qui compte quelques inimitiés, est assassinée. C'est le point de bascule. Qui l'a tuée ? Tout le monde peut-être... Et le mystère reste entier, jusqu'à l'incroyable dénouement. Entre croyances anciennes, passions déréglées et conflits personnels, chacun doit affronter ses propres démons.

Par Philippe D'almeida
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Philippe D'almeida

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Une saison de haine

Philippe D'almeida

Paru le 26/03/2026

198 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

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Scannez le code barre 9782336605074
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