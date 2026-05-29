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Prières merveilleuses

Abbé Julio, Abbé Julio

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Le célèbre recueil de l'Abbé Julio qui réunit toutes ses prières merveilleuses "Ces Prières merveilleuses, que nous donnons dans ce petit volume, sont les prières mêmes de Jean Sempé. Merveilleuses elles sont en effet, car à maintes reprises, nous en avons été témoin, elles opéraient de vraies merveilles, lorsque Jean Sempé les prononçait sur les malades ; et elles en opèrent encore, lorsque nous nous en servons nous-même". L'Abbé Julio, successeur et biographe de Jean Sempé 65 prières puissantes pour toutes les circonstances Trouver un travail - Chasser les mauvais esprits d'une habitation - Protection - Contre les médisances - Avant un voyage important - En cas de procès, de revers de fortune, d'objets perdus - Pour un mariage heureux - Fièvres, douleurs et divers maux - Maladies contagieuses - Blessures, brûlures - Maladies infantiles - Insomnies - Maux des yeux ou des dents... Prêtre, guérisseur et magnétiseur, L'ABBE JULIO a consacré sa vie à soulager les corps et les âmes en mêlant prières chrétiennes traditionnelles et pratiques inspirées du spiritisme. Ses ouvrages sont encore, de nos jours, plébiscités par de nombreux guérisseurs.

Par Abbé Julio, Abbé Julio
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Abbé Julio, Abbé Julio

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Incantations magiques

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Prières merveilleuses

Abbé Julio, Abbé Julio

Paru le 29/05/2026

144 pages

Leduc.s éditions

7,95 €

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