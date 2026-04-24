Nos vies ne sont pas des marchandises

Démarchandiser. Et si le mot qui peut changer nos vies était sous nos yeux depuis toujours ? Il peut surprendre. Il dit pourtant l'essentiel. Depuis quarante ans, la logique du marché s'est imposée comme l'horizon indépassable de nos sociétés : se loger, se soigner, apprendre, travailler, boire, vieillir, mourir, tout semble devenu affaire de prix. Pourtant, jamais l'aspiration à la dignité, à la justice et à la fraternité n'a été aussi forte. Face à l'épuisement du modèle néolibéral, une question s'impose : que devons-nous arracher au marché pour rendre à chacun le pouvoir de vivre pleinement ? Notre histoire politique porte une réponse. Elle tient en un principe simple et radical : protéger le vivant, les liens humains, les biens communs. Démarchandiser, c'est refuser que nos existences soient réduites à des transactions. C'est reconstruire des droits, des services publics, des solidarités. C'est reprendre la main sur nos démocraties et notre destin collectif. Dans ce livre, Boris Vallaud trace un chemin de résistance et de refondation pour la gauche, mais surtout un horizon pour le pays : refaire de nos vies autre chose que des marchandises.