Faire et se faire

C'est au pied du mur que l'on voit le maçon... et sur son vélo le cycliste ! Qu'apprend-on en faisant ? Quel rôle jouent les activités physiques et le travail manuel dans l'évolution de chacun ? Ce que nous faisons nous construit et notre identité porte la marque des expériences par lesquelles nous sommes passés depuis l'enfance. Après un premier volume, paru en 2022 dans cette même collection, l'idée de poursuivre autrement a donné naissance à celui-ci. Il regroupe les contributions de onze auteurs qui diffèrent par l'âge, les activités évoquées, les cadres d'analyse et les questionnements mis en oeuvre. Mais qui partagent la conviction d'avoir retiré de leurs pratiques, à la fois plaisir et enrichissement, meilleure connaissance de soi, des autres, et de l'environnement. Faire pour se faire ? Construire pour se construire ? A l'heure du virtuel et des nouveaux divertissements, il nous a semblé utile d'évoquer l'apport des pratiques qui mettent en jeu le corps. L'ouvrage est précédé d'une préface d'Anne-Sophie Sayeux et suivi d'une postface de Bernard Andrieu qui le mettent en perspective et questionnent ses limites. Merci à nos deux premiers lecteurs !