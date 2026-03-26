Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Faire et se faire

Bertrand During

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est au pied du mur que l'on voit le maçon... et sur son vélo le cycliste ! Qu'apprend-on en faisant ? Quel rôle jouent les activités physiques et le travail manuel dans l'évolution de chacun ? Ce que nous faisons nous construit et notre identité porte la marque des expériences par lesquelles nous sommes passés depuis l'enfance. Après un premier volume, paru en 2022 dans cette même collection, l'idée de poursuivre autrement a donné naissance à celui-ci. Il regroupe les contributions de onze auteurs qui diffèrent par l'âge, les activités évoquées, les cadres d'analyse et les questionnements mis en oeuvre. Mais qui partagent la conviction d'avoir retiré de leurs pratiques, à la fois plaisir et enrichissement, meilleure connaissance de soi, des autres, et de l'environnement. Faire pour se faire ? Construire pour se construire ? A l'heure du virtuel et des nouveaux divertissements, il nous a semblé utile d'évoquer l'apport des pratiques qui mettent en jeu le corps. L'ouvrage est précédé d'une préface d'Anne-Sophie Sayeux et suivi d'une postface de Bernard Andrieu qui le mettent en perspective et questionnent ses limites. Merci à nos deux premiers lecteurs !

Par Bertrand During
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Bertrand During

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Activités manuelles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Faire et se faire par Bertrand During

Commenter ce livre

 

Faire et se faire

Bertrand During

Paru le 26/03/2026

232 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336599526
9782336599526
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.