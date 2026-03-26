Le Ciel de Samuel

"- Le problème, c'est que le monde s'est lassé d'entendre. Presque tout a été écrit sur la Shoah. - Presque tout, ce n'est pas tout." Octobre 2011. A l'âge de quatre-vingt-cinq ans, David Lem retourne à Auschwitz pour la première fois depuis sa libération du camp. Lui et son fils Samy font une découverte exceptionnelle près du crématoire III de Birkenau. Suite à ce voyage en Pologne, Samy confie son histoire familiale à une éditrice dont le grand-père a servi à Auschwitz comme sous-officier. Ensemble, ils vont découvrir les circonstances incroyables ayant permis à David de survivre au camp d'extermination, malgré son appartenance au Sonderkommando de Birkenau.