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Le Ciel de Samuel

Sylvie Stuer

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"- Le problème, c'est que le monde s'est lassé d'entendre. Presque tout a été écrit sur la Shoah. - Presque tout, ce n'est pas tout." Octobre 2011. A l'âge de quatre-vingt-cinq ans, David Lem retourne à Auschwitz pour la première fois depuis sa libération du camp. Lui et son fils Samy font une découverte exceptionnelle près du crématoire III de Birkenau. Suite à ce voyage en Pologne, Samy confie son histoire familiale à une éditrice dont le grand-père a servi à Auschwitz comme sous-officier. Ensemble, ils vont découvrir les circonstances incroyables ayant permis à David de survivre au camp d'extermination, malgré son appartenance au Sonderkommando de Birkenau.

Par Sylvie Stuer
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Sylvie Stuer

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Déportation

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Le Ciel de Samuel

Sylvie Stuer

Paru le 26/03/2026

232 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

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