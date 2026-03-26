Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les tempêtes du cœur

Fatimata Amadou Ba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Tempêtes du coeur n'est pas un simple recueil : c'est un rendez-vous avec soi-même. Dans ces poèmes denses et habités, Fatimata Amadou BA nous entraîne au plus près des profondeurs de l'âme, là où l'amour éclaire autant qu'il brûle, où les douleurs longtemps tues trouvent enfin l eur voix, et où les silences se laissent transpercer. Au fil des textes, l'autrice dessine des amours contrariés, souffle des espoirs têtus, explore l'angoisse existentielle, les contradictions humaines et la résilience. Elle dit la beauté et la solitude, effleure la mort, affronte les regrets... et révèle surtout la puissance des mots : au milieu des tempêtes, ils deviennent une force discrète, mais salvatrice. Lire Les Tempêtes du coeur, c'est accepter de voir ses certitudes vaciller, de se laisser traverser par l'émotion, et de marcher, page après page, vers une compréhension plus lucide de soi, des autres et de la vie. Un voyage intérieur intense, sincère, sans détour.

Par Fatimata Amadou Ba
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Fatimata Amadou Ba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les tempêtes du cœur par Fatimata Amadou Ba

Commenter ce livre

 

Les tempêtes du cœur

Fatimata Amadou Ba

Paru le 26/03/2026

60 pages

Editions L'Harmattan

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336594842
9782336594842
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.