Les tempêtes du cœur

Les Tempêtes du coeur n'est pas un simple recueil : c'est un rendez-vous avec soi-même. Dans ces poèmes denses et habités, Fatimata Amadou BA nous entraîne au plus près des profondeurs de l'âme, là où l'amour éclaire autant qu'il brûle, où les douleurs longtemps tues trouvent enfin l eur voix, et où les silences se laissent transpercer. Au fil des textes, l'autrice dessine des amours contrariés, souffle des espoirs têtus, explore l'angoisse existentielle, les contradictions humaines et la résilience. Elle dit la beauté et la solitude, effleure la mort, affronte les regrets... et révèle surtout la puissance des mots : au milieu des tempêtes, ils deviennent une force discrète, mais salvatrice. Lire Les Tempêtes du coeur, c'est accepter de voir ses certitudes vaciller, de se laisser traverser par l'émotion, et de marcher, page après page, vers une compréhension plus lucide de soi, des autres et de la vie. Un voyage intérieur intense, sincère, sans détour.