A la recherche du temps de manger

"Quand la cuisine prend la mesure du temps "prendre le temps de manges c'est peut-être déjà changer notre manière d'être au monde." Dans un monde où tout s'accélère, que reste-t-il du "temps de manger" ? Ce livre explore les multiples temporalités de l'alimentation - horaires, durées, rythmes et régularités -, depuis la production agricole jusqu'à la digestion, en passant par la préparation, la cuisson, le service et la dégustation. A la croisée des sciences sociales, des food studies et des sciences de la communication, les auteurs montrent comment chaque moment du repas s'inscrit dans un système complexe d'interactions entre l'individu, la société et l'environnement. Qu'il s'agisse de la lenteur d'une fermentation, du minutage d'une recette médiévale ou contemporaine, du service en restauration ou du repas partagé à un âge avancé, le temps devient ici un révélateur de nos modes de vie, de nos cultures et de notre existence.