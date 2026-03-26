Les espaces-temps olympiques

Cet ouvrage est l'occasion d'identifier les enjeux philosophiques, psychologiques, sociologiques, historiques et économiques qui permettent à des espaces et à des temps sportifs d'interroger la pérennité des Jeux olympiques et paralympiques depuis 1894. Une approche critique de ce phénomène est l'occasion d'identifier une flèche du temps qui partant du temps présent se dirige à la fois vers la compréhension du passé et vers l'intelligibilité d'un futur proche qui s'ancre, selon une démarche de transition écologique, dans les Alpes italiennes en 2026, avant de migrer en 2030 vers les Alpes françaises. A destination des étudiants, des enseignants et tous les passionnés du sport, cet ensemble de textes aide à mieux comprendre l'univers complexe des Jeux Olympiques et Paralympiques.