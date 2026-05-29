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Pen Duick, voiliers de légende

Collectif, Voiles et voiliers

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Avec cet ouvrage, le lecteur plonge au coeur de l'épopée des Pen Duick, ces bateaux mythiques qui ont marqué l'histoire de la voile et incarné l'esprit pionnier d'Eric Tabarly. A travers des sujets immersifs, cet ouvrage retrace la genèse, les exploits et l'héritage technique de ces voiliers d'exception, des premières navigations audacieuses aux innovations qui ont révolutionné la plaisance. Des interviews exclusives éclairent la restauration, les évolutions techniques et les témoignages de navigation. Mais aussi des reportages embarqués, ainsi que des entretiens avec Loïck Peyron, Gérard Petipas et Titouan Lamazou. Des archives inédites, des plans commentés et des photos des autres bateaux de Tabarly complètent ce voyage narratif.

Par Collectif, Voiles et voiliers
Chez Voiles et Voiliers

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Auteur

Collectif, Voiles et voiliers

Editeur

Voiles et Voiliers

Genre

Voile

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Pen Duick, voiliers de légende

Collectif, Voiles et voiliers

Paru le 29/05/2026

112 pages

Voiles et Voiliers

23,00 €

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