L'autre Louvre

Les Grands magasins du Louvre naissent en 1855 à l'ombre du Grand Hôtel du Louvre, dans un quartier en expansion suite aux travaux de Haussmann, deux ans seulement après la fondation du Bon Marché. Leur création est fortement liée au projet et au réseau des frères Pereire qui souhaitent développer le commerce et le tourisme de luxe à Paris. Les Grands magasins du Louvre s'imposent rapidement comme l'un des principaux grands magasins, voire même le plus important par le chiffre d'affaires dans les années 1870-1880, ainsi que par l'espace occupé. Ils adoptent ainsi le slogan les "plus vastes magasins du monde" . Ils finissent par racheter l'Hôtel du Louvre, puis trois hôtels supplémentaires, le Terminus Saint-Lazare, l'Hôtel d'Orsay et le Crillon. A la fin du XIXème siècle, le magasin semble connaitre son apogée étendant son influence sur le territoire national comme à l'étranger et s'approvisionnant en marchandises du monde entier. Mais la Première Guerre mondiale et surtout la crise économique des années 1930 lui portent un coup dur dont il ne se relèvera pas. En 1939 il dépose une première fois le bilan, avant que cette fermeture soit interrompue par la guerre. Il continuera à survivre après le Second conflit mondial, avant de disparaitre définitivement en 1974.