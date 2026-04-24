Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Route 77

Phil Casoar, Marc Caro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fin des années 70, Marc Caro et Phil Casoar embarquent pour un road trip journalistique et photographique : des hippies de la presse underground de San Francisco et Saulsalito, aux punks de la scène émergente du CBGB de New York, ils immortalisent l'attitude de gens pas encore connus en Europe. Patti Smith, Devo... Pour permettre d'en apprécier le contenu photographique, ce livre, est édité dans un format plus grand que les autres livres déjà publiés par La Sirène.

Par Phil Casoar, Marc Caro
Chez Editions La Sirène

|

Auteur

Phil Casoar, Marc Caro

Editeur

Editions La Sirène

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Route 77 par Phil Casoar, Marc Caro

Commenter ce livre

 

Route 77

Phil Casoar, Marc Caro

Paru le 24/04/2026

288 pages

Editions La Sirène

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488611046
9782488611046
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.