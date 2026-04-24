Fin des années 70, Marc Caro et Phil Casoar embarquent pour un road trip journalistique et photographique : des hippies de la presse underground de San Francisco et Saulsalito, aux punks de la scène émergente du CBGB de New York, ils immortalisent l'attitude de gens pas encore connus en Europe. Patti Smith, Devo... Pour permettre d'en apprécier le contenu photographique, ce livre, est édité dans un format plus grand que les autres livres déjà publiés par La Sirène.